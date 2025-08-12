На заседании рассмотрят, в частности, ограничение экспорта оружия в Израиль, неспособность реализовать всеобщее снижение налога на электроэнергию, а также разногласия, связанные с выборами судей Федерального конституционного суда, пишет газета

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ и поиска путей их исправления. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, 12 августа в 21:00 канцлер ФРГ и лидер Христианско-демократического союза пригласил в Ведомство федерального канцлера заместителей председателя своей партии. Среди них министр образования ФРГ Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Участники заседания обсудят недавние ошибки канцлера, его фракции в Бундестаге и коалиции. В частности, речь идет об ограничении экспорта оружия в Израиль, которое вызвало разногласия в ХДС/ХСС.

Кроме того, как указывает Bild, будут рассмотрены и другие вопросы, например, неспособность реализовать обещанное в коалиционном соглашении всеобщее снижение налога на электроэнергию и разногласия, связанные с выборами судей Федерального конституционного суда. По данным Bild, на встрече также будут обсуждаться меры по избежанию подобных скандалов в будущем.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил Bild, что никакого экстренного заседания не созывалось. "Канцлер ФРГ регулярно встречается с заместителями председателя своей партии. Это одна из таких встреч. Конечно, они обсуждают текущую ситуацию", - констатировал он.

Мерц 8 августа заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые тот может применять в секторе Газа. Этот шаг он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых в четверг вечером было принято кабинетом министров Израиля". Этот шаг вызвал резкую критику Мерца как со стороны его однопартийцев, так и со стороны ХСС - родственной партии ХДС.

До этого военно-политический кабинет еврейского государства одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.