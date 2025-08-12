ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин первым из российских лидеров посетит Аляску, куда он направится для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа. На основе базы данных Госдепартамента США ТАСС подготовил информацию о том, кто еще из глав иностранных государств посещал Аляску.

Монархи и охотники

Несмотря на отдаленность от основной части США, Аляску часто посещали мировые лидеры. В разные годы здесь побывали с официальными и частными визитами члены императорской семьи Японии, а также носители монаршей крови из Бельгии, Великобритании и Норвегии. В большинстве своем они совершали короткие остановки на Аляске для отдыха и дозаправки во время перелетов между Европой и Азией. Однако были среди них и те, кто специально посещал этот регион.

Одним из них стал король Непала Махендра (1955-1972 гг.): монарх был заядлым охотником и приехал на Аляску в 1967 году за дичью. В общей сложности он вместе со своей супругой провел там три недели. Как сообщила местная пресса, лист его трофеев включал лося, северного оленя карибу, горного козла и двух медведей.

В 1971 году 37-й президент США Ричард Никсон принимал на Аляске императора Японии Хирохито. Их встреча состоялась на авиабазе Эльмендорф. Император остановился на Аляске для дозаправки самолета на пути в Европу. Несмотря на то, что его визит продлился лишь 110 минут, на авиабазе его встречали, по данным Anchorage Daily Times, около 5 тыс. человек.

Папа Римский

В мае 1984 года Аляску посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Специально для церемонии встречи понтифика в международный аэропорт Фэрбенкс прибыл 40-й президент США Рональд Рейган. Историки считают, что между главами государств установились близкие неформальные отношения после того, как оба из них в 1981 году с разницей лишь в полтора месяца пережили неудачные попытки покушения.

Визит Папы Римского на Аляску продлился лишь около двух часов - он сделал там остановку на дозаправку самолета. Однако, несмотря на свою скоротечность, прибытие понтифика имело важное политическое значение: это была первая встреча между Иоанном Павлом II и Рейганом после того, как Ватикан и США в январе 1984 года установили дипломатические отношения. Несмотря на дождь и холодную погоду, в аэропорту Папу Римского встречали около 10 тыс. верующих.

Лидер Китая

Относительно недавно - в апреле 2017 года - Аляску посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер Китая сделал остановку в Анкоридже на пути из Флориды, где он провел саммит с Трампом. Визит китайского руководителя стал для местных жителей настоящим сюрпризом: его подготовка велась в строжайшем секрете, а местным СМИ было запрещено сообщать о госте до приземления китайского борта номер один.

Си Цзиньпин встретился с губернатором штата Биллом Уокером, полюбовался видами Чугачского горного хребта, а также посетил одну из самых старых в районе Анкориджа стоянок древних людей Белуга-Пойнт. Кроме того, китайский лидер успел поужинать в одном из ресторанов Анкориджа: в меню вошли выловленные на Аляске устрицы, крабы и лосось.