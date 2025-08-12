Вашингтон рассматривает канал по устранению "раздражающих факторов" как "конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы дипломатических представительств", отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Американская сторона готова к новому раунду консультаций с РФ по устранению раздражителей в двусторонних отношениях и считает этот формат конструктивным. Об этом сообщили в посольстве США в Москве.

"Наши переговоры с российскими коллегами были сосредоточены на восстановлении функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации/улучшении наших отношений. Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время", - указали американские дипломаты в комментарии "Известиям".

Они уточнили, что США рассматривают канал по устранению "раздражающих факторов" как "конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы дипломатических представительств".

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по "раздражителям". Тогда он отметил, что "торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза".

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.