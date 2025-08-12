Экс-сотрудник Секретной службы США рассказал об охране Путина на Аляске

Роберт Макдоналд подчеркнул, безопасность президента РФ будет обеспечивать не только его личная охрана, но и агенты службы

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 13 августа. /ТАСС/. Безопасность президента России Владимира Путина на Аляске будет обеспечивать не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США. Это подтвердил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд, комментируя планы проведения в Анкоридже 15 августа встречи Путина и главы американской администрации Дональда Трампа.

"Когда президент Путин прибудет в Соединенные Штаты, у него будет его обычная личная охрана из России. И у него будет личная охрана из Секретной службы США. Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь (на американской территории - прим. ТАСС). Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России", - заявил Макдоналд. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы обе стороны.

В связи с этим Макдоналд заверил, что политический климат и разногласия политического характера никогда не примешиваются к работе органов охраны высших государственных лидеров. "Политический климат политическим климатом, а когда дело касается охраны мировых лидеров, руководителей стран... К примеру, сессия Генеральной Ассамблеи ООН проводится в Нью-Йорке ежегодно. Съезжаются [должностные лица] 150-180 стран, некоторые - союзники Соединенных Штатов, другие в политическом плане - не на стороне Вашингтона. Однако представителям служб государственной охраны из всех этих стран и сотрудникам Секретной службы США удается отставить в сторону политику. Они профессионалы правоохранительных органов, которые сделают все возможное, дабы гарантировать, что лидеры их стран полностью защищены", - сказал Макдоналд.

Он, в частности, координировал меры обеспечения безопасности на саммите Группы восьми в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном в 2012 году, а также на встрече в верхах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Гонолулу (штат Гавайи) в 2011 году. Макдоналд прослужил в Секретной службе США больше 20 лет. Он в том числе входил в свое время в состав руководства центра подготовки личного состава этой американской спецслужбы в Белтсвилле (штат Мэриленд).

Удачный опыт взаимодействия

Бывший сотрудник американской спецслужбы указал, что опыт взаимодействия с коллегами в других странах, включая Россию, у него исключительно позитивный. "У меня был исключительно удачный опыт работы с многочисленными [правоохранительными] ведомствами из разных стран", - отметил Макдоналд.

При этом он рассказал, что в прошлом сопровождал в числе других охранников президента США Джорджа Буша - младшего в ходе визитов в Россию и в другие страны. "Я был агентом, который отвечал за обеспечение безопасности [Буша - младшего] в гостинице "Астория" в Санкт-Петербурге", - уточнил Макдоналд. Он констатировал, что тесно взаимодействовал тогда с коллегами из российских спецслужб. "Мы выработали профессиональные отношения и работали в согласии друг с другом всю неделю <...>", - заявил Макдоналд.

"Имеются профессиональные отношения на земле на рабочем уровне между сотрудниками компетентных органов. Они очень хорошо действуют вместе, в полном согласии друг с другом. И им удается абстрагироваться от политических разногласий. В этом я совершенно уверен", - добавил отставной специалист, который теперь преподает на факультете уголовного права в частном Университете Нью-Хейвена (штат Коннектикут).

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.