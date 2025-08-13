Роберт Макдоналд уточнил, что встречу логично провести на военной базе из соображений безопасности

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 13 августа. /ТАСС/. Военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже является наиболее подходящим местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в плане обеспечения безопасности и логистики. Такое мнение 12 августа высказал ТАСС бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд, комментируя планы проведения очных переговоров двух лидеров 15 августа.

"Это был бы логичный выбор, потому что авиалайнеры могут там приземлиться. Туда можно перебросить и лимузины для лидеров, которые обе страны будут транспортировать. Речь идет о хорошо защищенном объекте. Поэтому аппарат обеспечения безопасности [там] просто немного расширили бы, чтобы укрепить уже имеющиеся структуры", - пояснил отставной специалист. Он, в частности, координировал меры обеспечения безопасности на саммите Группы восьми в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном в 2012 году, а также на встрече в верхах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Гонолулу (штат Гавайи) в 2011 году. Макдональд прослужил в Секретной службе США больше 20 лет. Он в том числе входил в состав руководства центра подготовки личного состава Секретной службы в Белтсвилле (штат Мэриленд).

"Думаю, что в данном случае встреча ориентирована прежде всего на результат, а не на церемониал <...>. Разумеется, в случае с Анкориджем имеется ограниченное число мест [для проведения саммита], и <...> это <...> самая удобная и самая логичная [площадка]", - заявил Макдоналд, имея в виду военную базу Элмендорф-Ричардсон.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на американских чиновников, что встреча Путина и Трампа состоится на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В Белом доме не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию.

Опираясь на свой опыт, Макдоналд также предположил, что выбор Аляски может свидетельствовать об определенных позитивных наработках сторон в преддверии саммита. "Надеюсь, что есть что-то, требующее переговоров лицом к лицу. Чтобы президенты услышали сигналы друг друга. Обсуждения к лицом к лицу имеют свои плюсы. Независимо от того, идут они позитивно или негативно, по крайней мере каждый может выложить свои карты на стол, указать противоположной стороне свои позиции, дать понять, возможно ли положительное развитие событий", - сказал отставник.

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.