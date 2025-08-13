Экс-разведчик Чинкуини: на Украине осталось не менее 51 наемника из Франции

Остальные либо погибли, либо их мобилизовали, заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поток наемников из Франции, отправляющихся на Украину, постоянно снижался с 2022 года и на данный момент мог стабилизироваться на уровне 2024 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.

"В сотрудничестве с международным клубом разведки по открытым источникам TrackANaziMerc мы идентифицируем лишь часть французов в форме в рядах атлантистов на Украине. Этот срез позволяет нам действительно наблюдать за изменениями. <...> представляется, что вербовка постоянно снижалась с 2022 года. Она может стабилизироваться сегодня на уровне 2024 года. Эту тенденцию еще предстоит подтвердить", - сказал он.

По словам эксперта, всего с 2014 года им было идентифицировано 108 французских комбатантов. "Их реальное число, конечно, выше", - уточнил эксперт.

"51 остается в строю. Остальные были убиты или демобилизованы", - добавил Чинкуини.