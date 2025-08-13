Экс-вице-губернатор Тредуэлл: Аляска надеется, что саммит откроет "эру мира"

Бывший заместитель главы администрации Аляски подчеркнул, что "на современном этапе войны не должны быть неизбежными"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 13 августа. /ТАСС/. Жители Аляски надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп откроют по итогам встречи в Анкоридже "новую эру мира", которая позволит в том числе наладить "конструктивное взаимодействие между народами Арктики". Об этом во вторник заявил ТАСС бывший вице-губернатор штата Аляска Мид Тредуэлл, комментируя планы проведения 15 августа в Анкоридже очных переговоров Путина и Трампа.

"Если этот саммит сможет открыть новую эру мира, то облегченно вздохнет вся планета. И это, возможно, станет возрождением конструктивного взаимодействия между народами Арктики", - считает бывший заместитель главы администрации Аляски (2010-2014 годы). В 2006-2010 годах он был председателем федеральной Комиссии США по исследованию Арктики. Тредуэлл также является видным представителем деловых кругов Аляски.

"Все жители Аляски, которых я знаю, надеются увидеть результатом [саммита] мир", - подчеркнул бывший вице-губернатор. С его точки зрения, "на современном этапе войны не должны быть неизбежными". "И, независимо от того, на какой стороне вы находитесь, пришло время положить конец этой трагедии", - сказал Тредуэлл, имея в виду конфликт на Украине.

"В последние годы мы много раз мечтали о том, что арктический саммит сможет инициировать сотрудничество на Севере. У нас есть причины сотрудничать, особенно для защиты людей и охраны рыбных ресурсов и морских млекопитающих в Беринговом море, для заботы о тех лицах, которые на них полагаются [в своем жизненном укладе]. Есть много важной научной деятельности, которой надо заниматься [в регионе]", - сказал бывший вице-губернатор.

"В прошлом мы (Россия и США - прим. ТАСС) вместе работали через Берингов пролив, разрешая родственникам [из числа коренных народов в обеих странах] ездить в гости друг к другу, координируя поисково-спасательные операции, укрепляя безопасность судоходства, продвигая экологический туризм. И по меньшей мере дважды российские ледоколы приходили на Аляску: чтобы освободить [попавших в ловушку] китов (в 1988 году - прим. ТАСС) и доставить топливо в Ном (в 2012 году - прим. ТАСС)", - напомнил Тредуэлл.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, как отметил Ушаков, "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы" России и США, "просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.