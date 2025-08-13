Военные жалуются на командование, которое наказывает за инициативу и приводит к гибели состава, сообщает издание

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. В украинской армии растет разочарование из-за возврата к жесткому, централизованному стилю командования, что приводит к неоправданным жертвам и снижает боевой дух. Об этом во вторник пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на разговоры с украинскими офицерами и солдатами.

По данным издания, украинские военные жалуются на централизованное командование, которое наказывает за инициативу и приводит к бессмысленной гибели людей. Генералы отдают приказы о повторяющихся лобовых атаках с малыми шансами на успех и отклоняют запросы измотанных подразделений на тактическое отступление для сохранения личного состава.

Газета приводит в пример историю капитана ВСУ, который в мае публично в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) раскритиковал высшее командование за "глупые" приказы и потери. После того как его батальон понес тяжелые потери в атаке с предсказуемым исходом, он написал, что в армии царит страх перед генералами. В ответ военное руководство обвинило военнослужащего в нарушении дисциплины.

Как пишет WSJ, такой подход к ведению боевых действий приводит к растущей нехватке личного состава, особенно пехоты.