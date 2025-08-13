Участник боев на Донбассе Деян Берич рассказал, что его дом в Подмосковье подожгли

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сербский снайпер, участник боевых действий на Донбассе Деян Берич рассказал о поджоге его дома в подмосковном Чехове за его взгляды.

"Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо [о властях Сербии]. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове <…>. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб <…>. Я должен был быть в этот день дома, мы приехали в Магнитогорск, я там должен был встречаться с людьми. Обычно я публикую [информацию о встречах] через 2-3 дня. И тогда ничего я не писал, по всем соцсетям я был дома", - сказал Берич.

Как отметил сербский доброволец, зарубежные спецслужбы для выполнения терактов специально ищут сербов, которые находятся в России и имеют проблемы с финансами. По словам Берича, одному из таких граждан Сербии "предлагали порядка 15 млн рублей" для его устранения.

Ранее Берич сообщил ТАСС, что простые сербы отрицательно относятся к поставкам сербского оружия Украине транзитом через третьи страны и считают Россию "матушкой".

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 90-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам чем может.