13 августа, 09:19
Встреча Путина и Трампа на Аляске

CNN: американские чиновники обрадовались согласию Путина приехать на Аляску

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
По данным телеканала, чиновники и крупные предприниматели штата не ожидали саммита на их территории

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американские чиновники в Белом доме были обрадованы и одновременно удивлены согласию президента РФ Владимира Путина приехать на территорию Соединенных Штатов для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, чиновники и крупные предприниматели Аляски также не ожидали саммита на территории их штата. После того, как было объявлено о месте встречи, они стали обращаться к окружению Трампа с предложениями остановиться у них.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что финальный выбор места проведения саммита также является успехом для российской стороны. "Единственное место лучше Аляски для Путина - это проведение встречи в Москве. Так что, я думаю, первоначальная ситуация - это большая победа Путина", - заявил он CNN.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. 

