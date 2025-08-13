"Город живет обычной жизнью". Ситуация в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

У военной базы Элмендорф-Ричардсон пока не начали каких-либо видимых приготовлений, передает корреспондент

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 13 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Американские власти пока не начали каких-либо видимых приготовлений у военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска), которая, по данным телеканала CNN, станет площадкой для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако вести съемку рядом с ней строго запрещено. В этом убедился во вторник корреспондент ТАСС.

У окруженного лесом контрольно-пропускного пункта (КПП) при въезде на эту совместную военную базу ВВС и Сухопутных войск США пока не выставили каких-либо дополнительных линий оцепления. Усиленного присутствия полиции или служб безопасности пока также не наблюдается. Одна из дорог у объекта перекрыта, по всей видимости, для проведения ремонтных работ. Вместе с тем американские военные на КПП пресекают любые попытки вести фото- и видеосъемку рядом с ним.

Один из военных, в частности, увидев, что корреспондент ТАСС ведет съемку у КПП, настоял на том, что все снимки должны быть удалены, и лично это проконтролировал, проверил также удостоверение личности. Он подчеркнул, что делать фото и видео возможно лишь при наличии специального разрешения, которое выдает командование базы. Военные не возражают против съемки с находящегося рядом с КПП автомобильного моста, однако с него объект практически не виден.

В целом в городе пока не приняли каких-либо видимых мер безопасности в связи с проведением встречи президентов. На улицах пока нет обычных для таких мероприятий шатров для сотрудников служб безопасности и оцепления, движение автомобилей и пешеходов не ограничивается. Город, по сути, живет обычной жизнью.

Июль и август в Анкоридже считаются самыми благоприятным для туризма месяцами. Как убедился корреспондент ТАСС, снять номер в гостинице в городе сейчас практически невозможно. Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников Белого дома, именно из-за этого американские чиновники в последние дни столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. В итоге они, по сведениям канала, выбрали базу Элмендорф-Ричардсон.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.