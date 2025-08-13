По информации газеты, Соединенные Штаты окажут республике поддержку в социально-экономическом плане при условии изменения курса Дамаска в отношении этноконфессиональных меньшинств

ДУБАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили новым властям Сирии помощь в социально-экономическом восстановлении при условии изменения курса Дамаска в отношении этноконфессиональных меньшинств. Инициатива была предложена на трехсторонней встрече представителей Сирии, США и Иордании, которая прошла 12 августа в Аммане, сообщает эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

"Американская идея заключается в формировании группы государств, которые способствовали бы смене курса Дамаска. Никто не хочет дальнейшей дестабилизации в Сирии, даже Израиль", - сказал один из собеседников издания.

Согласно информации The National, США предлагают использовать более инклюзивный подход к формированию правительства и органов безопасности арабской республики. Вашингтон ожидает, что сирийское руководство исключит боевиков из силовых структур, ограничит деятельность вооруженных формирований и заменит бывших полевых командиров на государственных должностях профессиональными управленцами. Кроме того, американская сторона требует отвода подчиняющихся Дамаску подразделений от все еще блокированной ими южной провинции Эс-Сувейда, в которой в прошлом месяце произошли столкновения между бедуинами и друзами. Как утверждают источники, предоставление местному населению возможности вернуться к нормальной жизни стало ключевым требованием США.

12 августа агентство Petra сообщало, что в Аммане состоялась трехсторонняя встреча представителей Иордании, Сирии и США по ситуации в Сирийской Арабской Республике. По сведениям МИД Иордании, стороны приняли решение создать рабочую группу для укрепления режима прекращения огня в Эс-Сувейде.

13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня на всей территории Эс-Сувейды. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.