Глава движения "Другая Украина" отметил, что Владимир Зеленский никак не может повлиять на ситуацию

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Проталкивание" западными странами Владимира Зеленского на двухстороннюю встречу лидеров России и США на Аляске абсурдно, ему там делать нечего. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Проталкивание Зеленского на двухстороннюю встречу лидеров России и США унизительно по форме и абсурдно по содержанию. Что может там делать нелегитимный, если туда попадет? Скулить, как брошенный пес? Упасть в истерике на спину и дрыгать ногами? Клянчить денег? Сыграть без штанов на рояле? Дело не только в том, что Зеленский невменяемый, а еще и в том, что он провалил, проиграл все, и от него совершенно ничего уже не зависит", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук пояснил, что на Аляске будет обсуждаться реальная война между коллективным Западом и Россией. "При чем тут трагичный клоун? Понятно желание других политических клоунов засунуть его в переговорный процесс и устроить цирк. Но мир этим кровавым цирком за столько лет сыт по горло, пора заканчивать. Но часть западных политических циркачей еще хочет затянуть представление, не желая уходить с арены в ожидании аплодисментов", - отметил он.

На этих переговорах, продолжил политик, Зеленскому делать нечего, поскольку "у него, кроме политических заискиваний, нет никаких рычагов давления на ситуацию".

"Еще во время скандала в Овальном кабинете у Зеленского не было козырей, а теперь их нет и подавно", - заключил Медведчук.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.