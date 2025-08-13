Газета предполагает, что украинская сторона все еще предпринимает попытки убедить президента США Дональда Трампа поддержать ее "красные линии" в переговорах с Россией

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа призвали Украину реалистично подойти к оценке собственной боеспособности. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"[США] просят их [украинские власти] реалистично оценивать, что они способны сделать, располагая имеющимся боевым потенциалом", - сказал собеседник издания.

По информации Politico, американская администрация выступает за то, чтобы Киев использовал "прагматичный подход". При этом газета предполагает, что украинская сторона все еще предпринимает попытки убедить Трампа поддержать ее "красные линии" в переговорах с Россией.