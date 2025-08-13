Газета называет такой исход "кошмаром" для Киева

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Киевское руководство опасается, что президент США Дональд Трамп навяжет Украине условия урегулирования конфликта по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет европейское издание Politico.

Оно называет такой исход "кошмаром" для Украины. По мнению газеты, Трамп стремится выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира, поэтому он попытается оказать давление на киевское руководство, чтобы закончить конфликт.

Опрошенные газетой эксперты мрачно оценивают перспективы Киева в преддверии саммита на Аляске. По словам научного сотрудника британского Королевского института международных отношений Тимоти Эша, для Украины соглашение о мирном урегулировании "может оказаться настолько плохим, что оно может подорвать социальные, экономические и политические основы страны, что фактически приведет к краху государства".

Источники издания признают, что на переговорах по урегулированию Украине придется пойти на территориальные уступки.