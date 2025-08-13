Владимиру Зеленскому, а также лидерам Евросоюза придется с ними смириться, заявил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав

БУДАПЕШТ, 13 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Договоренности, которые могут быть заключены на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, будут иметь решающее значение для урегулирования конфликта на Украине, и Владимиру Зеленскому, а также лидерам Евросоюза придется с ними смириться. Уверенность в этом выразил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС подготовку к российско-американскому саммиту, запланированному 15 августа на Аляске.

"Хотя Владимир Зеленский и Западная Европа (Брюссель, Лондон, Париж, Берлин) играют значительную роль в конфликте, реальность такова, что весомость соглашений между Соединенными Штатами и Россией может быть решающей. Если Трамп и Путин достигнут договоренности, то это, скорее всего, закрепит статус-кво на нынешних линиях фронта, как предполагают многочисленные источники", - отметил венгерский эксперт.

"В этом случае, - продолжил Кошкович, - Киев и европейские лидеры могут оказаться в сложном положении, поскольку без военной и финансовой поддержки со стороны США возможности Украины для маневра значительно сократятся. Европейские страны громко поддерживают Зеленского, но не обязательно обладают ресурсами, с помощью которых они смогли бы самостоятельно выступить против соглашения между великими державами".

Эксперт считает, что, несмотря на давление со стороны европейских союзников, Трамп стремится как можно быстрее достичь прекращения огня на Украине, которое позволит ему "переключить внимание на другие глобальные вызовы, в том числе Китай". "Если Киев откажется выполнять такое соглашение, то это, скорее всего, приведет к снижению поддержки Запада, поскольку Трамп уже дал понять, что не рассматривает войну на Украине в качестве приоритета для США. Это может означать дипломатическую и экономическую изоляцию Украины, в то время как Европа в одиночку не сможет сохранить нынешний уровень поддержки", - пояснил Кошкович.

"Наиболее вероятный сценарий, - сказал он, - заключается в том, что интересы великой державы преодолеют сопротивление Киева и европейских столиц, как мы уже видели в истории, например, во время соглашений времен холодной войны".

Эксперт добавил, что "ситуация чрезвычайно хрупкая и переговоры в ближайшие дни, особенно встреча Трампа и Путина, могут стать решающими". По его мнению, "роль Ватикана в качестве посредника или многосторонний саммит с участием Украины, США, России и ЕС могли бы ослабить напряженность". Однако реальность такова, что окончательные решения по Европе и Украине, скорее всего, будут приняты Вашингтоном и Москвой, заключил Кошкович.