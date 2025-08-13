Американский лидер отметил, что "лживые медиа работают сверхурочно"

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство, что американские СМИ негативно освещают подготовку к его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

"СМИ очень несправедливо освещают мою встречу с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на проведение встречи на американской земле, "Путин уже победил". Что это значит? Мы побеждаем во всем", - указал он.

"Лживые медиа работают сверхурочно (без налогов на сверхурочную работу). Если бы я в рамках соглашения с Россией получил Москву и Ленинград, фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку", - заявил Трамп.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу ABC News, что Трамп проведением саммита с Путиным на Аляске предоставил ему "преимущество первого хода, поскольку его мирный план первым окажется на столе".

Встреча президента России Владимира Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске.