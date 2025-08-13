В Раде допустили военный переворот на Украине после саммита России и США

Депутат Анна Скороход предупредила, что украинцам стоит готовиться к тяжелым решениям

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский может быть свергнут путем военного переворота после встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Такой вариант исхода событий предположила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Третий вариант <...> - это военный переворот, о котором достаточно много говорят, <...> и временный переход власти к военным, которые тоже подпишут все мировые соглашения. Какой-то период будет переходное правительство, а дальше все пойдут на выборы", - сказала она в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

При этом более вероятными событиями депутат считает подписание соглашений Зеленским или новым главой парламента и потом организацию выборов на Украине. В то же время она предупредила, что украинцам стоит готовиться к тяжелым решениям.

Встреча Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. Американский лидер 8 августа заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". 9 августа Зеленский выступил с утверждением, что ответ на территориальные вопросы уже есть в конституции Украины и "отступать от этого никто не будет".