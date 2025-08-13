Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин также рассказал, что четыре из пяти укрепрайонов, оборудуемых по поручению президента республики Александра Лукашенко на случай обороны страны, уже готовы

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Основные активные мероприятия и действия войск в рамках белорусско-российских учений "Запад-2025" пройдут возле Борисова в Минской области. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Как и заявлялось раньше главой государства, все основные активные мероприятия и действия войск будут проходить в центре нашей страны, на наших основных полигонах, которые находятся возле Борисова", - приводит слова Хренина издание "СБ. Беларусь сегодня".

Глава Минобороны рассказал, что четыре из пяти укрепрайонов, оборудуемых по поручению президента на случай обороны страны, уже готовы.

"На сегодняшний момент из пяти четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы, они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учении "Запад-2025" мы также планируем из этих пяти районов в двух провести тренировку наших войск. Тоже прямо говорю, это будет волковысское направление и Сморгонское, где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению возможного противника", - сказал Хренин.

В учениях задействуют все силы и средства Вооруженных Сил Белорусии, добавил министр. Он подчеркнул. что их основу "составят войска Западного и Северо-Западного командований. Конечно же, не обойдется без наших сил специальных операций".

В ходе закрытого доклада речь шла и о подготовке учений в рамках ОДКБ.

"На полигоне в Витебской области с 31 августа по 6 сентября пройдут три учения - "Поиск", "Эшелон" и "Взаимодействие". Часть подразделений Российской Федерации уже прибыли на данный полигон, ожидается прибытие контингентов других стран ОДКБ. Эти учения также проводятся в плановом режиме, спокойно и демонстрируют открытость Беларуси", - рассказал министр обороны.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".