МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский выразил надежду, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.

"Мы говорили про встречу на Аляске. Мы надеемся, что главным пунктом переговоров будет прекращение огня", - сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по итогам видеоконференции глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также принимал участие Дональд Трамп.

Онлайн-встреча проходила по инициативе Мерца в Ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине, куда прилетел Зеленский.