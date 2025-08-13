Мерц заявил, что на встрече Путина и Трампа могут быть приняты важные решения

Канцлер Германии также утверждал, что на Аляске "должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в сфере безопасности"

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на предстоящей 15 августа встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения, и утверждал, что на Аляске "должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности".

"Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине после видеоконференции европейских лидеров с Трампом. "Мы хотим, чтобы президент Трамп добился успеха в пятницу", - добавил канцлер ФРГ.

В то же время он утверждал, что на Аляске "должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в сфере безопасности". "Именно это послание мы, европейцы, донесли сегодня до президента США Трампа. Могу сказать, что мы во многом сошлись во мнении как в оценке текущей ситуации, так и в отношении достижимой цели на пятницу", - констатировал Мерц.

"Американский президент знает, что если США теперь будут работать над достижением мира на Украине, который защитит европейские и украинские интересы, он может рассчитывать на нашу полную поддержку", - резюмировал глава правительства ФРГ.