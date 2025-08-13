Ричард Блэк подчеркнул, что украинская "линия обороны трещит по швам"

ВАШИНГТОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Москва в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске занимает сильную позицию. Такую оценку изложил в беседе с корреспондентом ТАСС отставной полковник ВС США, бывший член сената законодательного собрания американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Никто не знает, что произойдет на этой неделе на Аляске, но точно ясно следующее. Россия одерживает верх над истощенными силами Украины; Путин поедет на переговоры, находясь в позиции силы", - отметил Блэк, комментируя перспективы предстоящего саммита. Отказ приглашать на встречу на Аляске представителей Украины эксперт объяснил тем, что "Трампу не нравится Зеленский".

Он обратил внимание на последовательное продвижение российских войск, подчеркнув, что украинская "линия обороны трещит по швам". "Украина ожидает потери территорий, но успех двусторонних переговоров будет зависеть от того, где будет предложено провести границу. Необходимо решить множество вопросов, Россия будет настаивать на том, чтобы мир был постоянным и не стал бы паузой для перевооружения Украины, как это было в случае с Минскими соглашениями в 2014-2015 годах", - подчеркнул эксперт, отметив при этом, что, несмотря на общее стремление к урегулированию конфликта, "внутриполитические проблемы на Украине и в Западной Европе могут послужить препятствием на пути к миру".

"Президент Трамп искренне хочет положить конец конфликту. Тем не менее вопрос по-прежнему может быть решен на поле боя", - заключил он. Блэк обратил внимание на то, что Трамп "хотел быстро остановить" украинский кризис, но "этого не удалось достичь без полной блокировки доступа Украины" к данным спутниковой разведки США, системе Starlink, финансам, оружию и оборудованию. При этом, по оценке Блэка, американский лидер на этапе согласования законопроекта о сокращении государственных расходов пошел на компромиссы с "ястребами" в Конгрессе США, которые "оказали [на него] давление с целью продолжать поддержку" Украины, что привело к "затягиванию конфликта".

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.