По его словам, это будет беседа по телефону

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что после российско-американского саммита на Аляске планируется его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обговорим все результаты, если они будут, и мы обозначим следующие наши уже взаимные шаги", - сообщил он по итогам переговоров в видеоформате с Трампом и европейскими лидерами.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.