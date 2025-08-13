Эту информацию телеканалу подтвердили два собеседника

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ищет место для проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины в конце следующей недели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.