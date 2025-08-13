Мерц: Трамп после встречи с Путиным проинформирует Зеленского и лидеров ЕС

Разговор с президентом США 13 августа канцлер ФРГ назвал "действительно конструктивным и позитивным"

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске сразу же проинформирует о ее результатах Владимира Зеленского и европейских лидеров.

"Мы пожелали президенту Трампу всего наилучшего. Мы договорились, что сразу после встречи с президентом Путиным он сначала проинформирует Владимира Зеленского. Затем, сразу же после этого, он также проинформирует глав европейских государств и правительств, являющихся участниками данной инициативы", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине после видеоконференции европейских лидеров с Трампом. При этом разговор с Трампом канцлер ФРГ назвал "действительно конструктивным и позитивным".

"Есть надежда на подвижки, есть надежда на мир на Украине", - подчеркнул он.

Ранее после видеоконференции с Трампом Мерц назвал пять пунктов, на которых настаивают европейцы на переговорах с Россией.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.