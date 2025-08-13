ЕС призывал сделать перемирие "обязательным" условием для переговоров по Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о намерении Евросоюза "сыграть свою роль" в установлении "долгого и справедливого мира на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Евросоюз призывает сделать перемирие "обязательным" условием для переговоров по Украине. Об этом написал в X глава Евросовета Антониу Кошта по итогам видеоконференции лидеров ряда стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.

"Достижение перемирия остается приоритетом, это обязательный шаг к значимым переговорам", - написал он.

Кошта назвал дискуссию с Трампом в преддверии саммита РФ и США на Аляске "полезной", и заявил о намерении ЕС "сыграть свою роль" в установлении "долгого и справедливого мира на Украине" якобы "в полном единстве с США".