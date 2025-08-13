По данным агентства, этот вопрос поднимался в ходе видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа, лидеров европейских стран и Владимира Зеленского

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Западные страны предложили провести трехсторонний саммит с участием России, США и Украины в одном из городов Европы или Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

По данным его собеседников, этот вопрос поднимался в ходе прошедшей в среду видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа, лидеров европейских стран и Владимира Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает как можно скорее провести трехсторонний саммит с участием Зеленского и президента России Владимира Путина, если его встреча с российским коллегой на Аляске на этой неделе пройдет хорошо.

Американский телеканал CBS News со ссылкой на источники указал, что администрация Трампа уже ищет вероятное место для проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины и рассчитывает организовать его в конце следующей недели.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

Позиция России

7 августа президент РФ по итогам встречи в Кремле с лидером ОАЭ заявил, что не против встречи с Зеленским, однако для таких контактов необходимо создать условия. "А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - добавил президент России.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что для встречи Путина и Зеленского должна быть проведена большая подготовительная работа. При этом на таком мероприятии без ясной повестки в первую очередь настаивает именно Киев. Как заявлял Ушаков, США упоминали о возможности трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа. Однако Москва оставила этот вариант без комментария и призвала сконцентрироваться на двустороннем саммите РФ - США.