Трамп: трехсторонней встречи по Украине не будет, если РФ не даст нужные ответы

Президент США отметил, что от первой встречи можно получить определенные отличные понимания

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского не состоится, если Вашингтон не получит от Москвы искомые ответы на имеющиеся у него вопросы по урегулированию на Украине. С таким заявлением выступил Трамп, отвечая при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди на вопросы журналистов о предстоящей 15 августа встрече с Путиным на Аляске.

"Есть очень хороший шанс на то, что у нас состоится вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая", - убежден американский лидер.

"И это может быть встреча, которая абсолютно сработает. Но первая встреча не сработает (то есть не позволит сразу положить конец конфликту на Украине - прим. ТАСС). Хотя можно получить определенные отличные понимания. Это будет очень важная встреча. Но она [лишь] готовит почву для второй встречи", - полагает Трамп. "И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, <...> Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал", - пояснил он.

По его прогнозу, "второй встречи может и не быть". "Если я почувствую, что неуместно ее проводить, так как я не получил ответы, которые у нас должны быть. В таком случае вторая встреча не состоится", - утверждал американский лидер.

Как сообщил в конце прошлой недели Трамп, он рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.