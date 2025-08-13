О количестве полученных Украиной боеприпасов глава правительства Чехии Петр Фиала сообщил после состоявшейся онлайн-конференции лидеров стран, входящих в "коалицию желающих"

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. Украина в 2025 году получила 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, закупленных за счет средств западных государств в третьих странах в рамках инициативы, выдвинутой Прагой. Со ссылкой на чешского премьер-министра Петра Фиалу об этом сообщило информационное агентство ČTK.

О количестве полученных Украиной снарядов глава правительства проинформировал после состоявшейся онлайн-конференции лидеров стран, входящих в "коалицию желающих", поддерживающую Киев. "Могу объявить, что мы на сегодняшний день благодаря чешской инициативе поставили в текущем году на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов", - привело агентство слова премьера.

В 2024 году Киев, согласно агентству, по чешской инициативе получил 1,5 млн снарядов. Чешские СМИ проинформировали ранее, что в 2025 году Украине планируется поставить 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов.

После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К ней присоединились около 20 стран.