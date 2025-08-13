Впервые в истории: лидеры России и США проведут встречу на Аляске

Встреча в Анкоридже также станет первой для Владимира Путина и Дональда Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе текущего года

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 14 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году за $7,2 млн.

Встреча в Анкоридже также станет первой для Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе текущего года. Во время первого президентского срока Трампа (2017-2021) они проводили очные переговоры шесть раз, последний - 28 июня 2019 года на полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке. Предыдущая поездка Путина в США датируется 2015 годом: он принял участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

По данным американских СМИ, саммит состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. На встрече, договоренность о проведении которой ряд западных журналистов уже окрестили "победой Путина", стороны рассчитывают обсудить варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса, а также вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

О проведении саммита стороны условились по итогам визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял российский лидер. 8 августа, в день, когда истекал заявленный американским лидером срок для достижения договоренностей по украинскому урегулированию, Трамп сообщил, что рассчитывает через неделю встретиться с Путиным на Аляске. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также уточнил: Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет уже на российской территории. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 11 августа подтвердила, что Вашингтон не исключает возможности визита Трампа в РФ в будущем.

Позиции сторон

Трамп в преддверии саммита отметил, что рассчитывает на конструктивную встречу с российским коллегой, заявив о намерении убеждать Путина прекратить конфликт на Украине. Хозяин Белого дома при этом отказался называть предстоящий саммит последней возможностью достичь соглашения по Украине, счел вероятным подписание договоренностей между РФ и Украиной в ближайшие месяцы, а также утверждал, что Россия и Украина договорятся о территориальных обменах. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп на встрече с Путиным рассчитывает лучше понять позицию России для достижения мира на Украине. Сам американский лидер допускал, что при отсутствии на саммите прогресса по Украине он выйдет из дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризиса.

Дальнейшие действия Вашингтона в отношении Москвы, по словам Трампа, будут зависеть от Путина. 13 августа президент США грозил, что в случае, если на Аляске не удастся достичь каких-либо договоренностей о мирном урегулировании на Украине, Россия столкнется с серьезными последствиями, не уточнив при этом, что конкретно он имеет в виду. Американская администрация допускала введение 100-процентных пошлин в отношении Москвы и ее торговых партнеров. В то же время, по словам Ливитт, хозяин Белого дома заинтересован в обсуждении улучшения отношений России и Соединенных Штатов.

В июне 2024 года Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Без участия Украины

Владимир Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был, а Трамп признал, что даже не рассматривал всерьез такую возможность. Американский лидер также выразил обеспокоенность высказываниями Зеленского относительно территориальных вопросов, отметив, что тому не требовалось одобрение, чтобы "вступить в войну и всех убить", но якобы нужно такое одобрение для обмена территориями.

При этом хозяин Белого дома 13 августа подчеркнул, что в случае успешного проведения саммита на Аляске он рассчитывает на трехсторонний саммит с участием России и Украины. По сведениям телеканала CBS, представители американской администрации ищут возможное место проведения такой встречи, которая якобы может состояться уже на следующей неделе.

Символизм места

Выбор места проведения саммита РФ и США имеет большое значение, в том числе символическое. Как подчеркивал Ушаков, Россия и США являются близкими соседями, что делает логичным выбор Аляски для встречи. Российской делегации, чтобы оказаться на Аляске, достаточно будет перелететь Берингов пролив, ширина которого составляет всего 86 км.

Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым, а в 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыла экспедиция иркутского купца Григория Шелихова, которая основала первое поселение Русской Америки - Гавань Трех Святителей. С 1799 по 1867 год Аляска находилась под управлением Российско-американской компании (РАК), административным центром русских владений в Северной Америке был Новоархангельск (ныне Ситка), их общая территория составляла около 1,5 млн кв. км. Границы Русской Америки были закреплены договорами с США (1824) и Британской империей (1825).

В годы Великой Отечественной войны США перегоняли в СССР самолеты по воздушной трассе Алсиб (Аляска - Сибирь). На Аляске советские летчики проходили обучение управлению американской техникой, после чего направлялись по секретному тогда маршруту с промежуточными посадками для дозаправки на различных аэродромах СССР. В годы войны на маршруте Аляска - Сибирь погибли 205 человек. На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном на территории упомянутой военной базы, похоронены девять советских летчиков, погибших при перегоне самолетов. В 2006 году в Фэрбенксе был открыт памятник советским и американским летчикам - героям воздушной трассы Алсиб.

Обстановка в городе

Анкоридж пока едва ли внешне напоминает город, который готовится принять встречу такого уровня. Каких-либо видимых дополнительных мер безопасности в нем не принято. На улицах пока нет обычных при подобных мероприятиях в США временных сооружений для сотрудников служб безопасности, контрольно-пропускных пунктов и оцепления. Значимых ограничений движения автомобилей и пешеходов не заметно.

Сувенирные магазины Анкориджа еще не успели представить какую-либо посвященную саммиту продукцию. В ряде крупных торговых точек города найти такие товары корреспонденту ТАСС пока не удалось. По состоянию на вторник не было ее и в магазинах в международном аэропорту имени Теда Стивенса в Анкоридже. Его сотрудники дали понять, что планов завозить такие товары в ближайшее время нет.

Непосредственной подготовки к проведению саммита пока не видно и в районе военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в северо-восточной части города. Контрольно-пропускные пункты при въездах на базу работают в обычном режиме, однако вести съемку рядом с ними строго запрещено. Американские военные пресекают любые такие попытки.

Город в эти дни, по сути, живет обычной жизнью. Июль и август в Анкоридже считаются самыми благоприятными для туризма месяцами. Сотни тысяч людей прибывают сюда ради рыбалки, охоты, походов и прогулок на природе. Снять номер в гостинице в городе сейчас невозможно. По сведениям CNN, это и вынудило власти США проводить встречу президентов двух стран на военной базе.