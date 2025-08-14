Владимир Зеленский "ничего не решает сам", подчеркнул экс-премьер Украины

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский - марионеточная фигура, поэтому в его присутствии на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске нет необходимости. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Если бы это касалось меня и принятия решения мной, то я бы его [Зеленского] не приглашал, потому что это фигура марионеточная. Он ничего не решает сам, ему скажут, что надо делать, и он должен будет сделать", - сказал Азаров.

По его словам, у Трампа достаточно возможностей воздействовать на Зеленского, чтобы обеспечить выполнение принятых решений.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

12 августа несколько источников ТАСС подтвердили, что приезда Зеленского на Аляску в дни саммита РФ и США не ожидается.