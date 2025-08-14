14 августа, 06:18

Economist: Трамп и Путин могут обсудить на Аляске снятие санкций

Американский и российский лидеры уделят внимание дипломатическим и деловым отношениям двух государств, полагает газета

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут обсудить нормализацию отношений и снятие санкций с России в ходе переговоров в Анкоридже на Аляске 15 августа. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

По их словам, несмотря на то, что урегулирование конфликта на Украине будет основной темой встречи, американский и российский лидеры могут также уделить внимание дипломатическим и деловым отношениям между двумя странами, сотрудничеству в Арктике, в том числе в сфере энергетики.

Путин и Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж. Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России