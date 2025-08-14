Президент США согласился проинформировать о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным главу киевского режима, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выражал опасения, что Владимир Зеленский мог сорвать переговоры по украинскому урегулированию на начальном этапе в случае участия в саммите РФ и США на Аляске 15 августа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, изначально европейские чиновники пытались добиться участия в переговорах на Аляске представителей Европы или Киева, в том числе предложив кандидатуры генсека НАТО Марка Рютте и Зеленского. Однако после телефонного разговора 13 августа Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца они отказались от этого требования, при этом американский президент выразил опасения по поводу возможных последствий присутствия Зеленского на встрече.

Как сообщили чиновники газете, Трамп согласился проинформировать о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным главу киевского режима, а затем европейских лидеров.

Телеканал NBC News в свою очередь сообщил со ссылкой на источники, что президент США заявил Зеленскому и союзникам о намерении обсудить в пятницу с Путиным не вопрос "возможного раздела территорий", а режим прекращения огня на Украине.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что Трамп на видеоконференции с европейскими лидерами заявил о намерении Вашингтона внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине, разработанных "коалицией желающих" оказывать помощь Киеву. По словам министра, Трамп также сказал, что "переговоры по территориальным вопросам будут вестись только в присутствии Владимира Зеленского" на встрече, которая последует за саммитом РФ и США на Аляске.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась 13 августа по инициативе Мерца. Глава германского правительства сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.