Болезнь передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, а также путем контакта с кровью больного, заразиться воздушно-капельным путем - невозможно

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья в РФ нет, однако риск завоза болезни остается. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, находящимся в странах с высоким риском заражения такой лихорадкой, использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки и носить закрытую одежду. Об этом сообщил правительственный портал "Объясняем.рф".

Согласно информации портала, в этом году чикунгунья распространяется в странах Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали, Кении и недавно были зафиксированы случаи в Китае.

Отмечается, что заболевание передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, а также путем контакта с кровью больного. Заразиться воздушно-капельным путем - невозможно.

Симптомы проявляются через 4-8 дней и включают боль в суставах и мышцах, повышенную температуру, отеки, сыпь, усталость, головную боль и тошноту.

"Как правило, чикунгунья не вызывает серьезных осложнений. Тяжело болезнь могут переносить младенцы, пожилые и люди с иммунодефицитами. ", - отмечает портал.

Для минимизации риска завоза инфекции на территорию России Роспотребнадзор применяет отечественные тест-системы для оперативного выявления болезни. Помимо этого, ведется мониторинг циркуляции комаров-переносчиков, а в аэропортах и других пунктах пропуска действует система "Периметр" для обнаружения людей с признаками инфекций.

"Если вы почувствовали симптомы болезни, обратитесь к врачу!", - подчеркивается в сообщении