По данным газеты, в маневрах, которые пройдут в различных частях штата, будет задействовано большее количество военной техники и личного состава, чем обычно

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска совпадает по времени с проведением там военных учений. Об этом пишет газета Anchorage Daily News.

Согласно публикации, российский лидер должен прибыть на военный объект как раз в то время, когда там будут проходить сразу два комплекса тренировочных мероприятий: Northern Edge ("Северный край") и Arctic Edge ("Арктический край"). Отмечается, что в маневрах, которые пройдут в различных частях штата, будет задействовано большее количество военной техники и личного состава, чем обычно.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Глава Белого дома 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с российским президентом на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что совместные учения североамериканского командования противовоздушной обороны (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM) "Арктический край" пройдут с 1 по 31 августа на Аляске.