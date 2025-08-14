Аляска — самый северный и самый большой по площади штат США — занимает территорию более 1,7 млн кв. км. Ее ландшафты — настоящая мечта любителей севера. Здесь есть заснеженные горы, ледники, бескрайние леса и холодные океанские побережья, грохочущие водопады и спокойные бухты. Природа здесь преподносит сюрпризы: вода в некоторых реках способна течь вспять, капуста и кабачки вырастают гигантских размеров. Законы суровы под стать природе: тому, кто выбросит из самолета лося, наказания не избежать

Немного истории

В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам Америки за $7,2 млн, и с тех пор не прекращаются общественные дискуссии о том, насколько это было обоснованным и не продешевил ли император Александр II. На стороне покупателя сделка поначалу тоже пришлась по душе не всем: часть американского истеблишмента тех лет считала, что Америка переплатила за бесполезный участок земли с суровым климатом. Однако вскоре на Аляске нашли золото, нефть и другие богатства, и интерес к краю резко вырос. День покупки Аляски (30 марта) до сих пор отмечают здесь как официальный праздник.

Это место всегда было окружено ореолом загадочности и романтики: золотая лихорадка конца XIX века, северное сияние, голодные медведи и олени-карибу. История Аляски началась задолго до ее присоединения к США: тысячи лет здесь жили коренные народы: алеуты, тлинкиты, инуиты. Экспедиция под руководством русского путешественника Михаила Спиридоновича Гвоздева впервые бросила якорь у берегов Аляски в 1732 году. С тех пор Российская Империя поддерживала пушной промысел в тех местах, который и сыграл ключевую роль в освоении новых земель. На Аляске по сей день есть русская диаспора, а в деревнях живут люди с русскими фамилиями.

Столица штата и главные города

Столица штата Аляска город Джуно (Juneau) необычен уже тем, что добраться до него на автомобиле из других штатов невозможно. Связь с остальным миром ему обеспечивают самолеты и паромы. Джуно находится у подножия гор в узком прибрежном коридоре и окружен природой, которая буквально нависает над улицами: горные хребты, ледники и густые леса. Несмотря на сравнительно небольшое население (около 30 тыс. человек), Джуно остается политическим центром штата, здесь расположено правительство и важные административные учреждения.

Крупнейшим городом Аляски остается Анкоридж. В нем и вокруг него живет почти половина населения штата. Это динамичный и современный центр, где можно одновременно встретить офисные здания и виды на гору Суситна или залив Кука. Анкоридж является транспортным узлом и "воротами" в остальную Аляску.

Второй по величине город — Фэрбенкс — расположен в центральной части штата. Отсюда лучше всего наблюдать северное сияния и отправляться в экспедиции по нехоженым просторам тундры.

Полярный день и полярная ночь

День и ночь на Аляске меняются не так, как в большинстве регионов мира. На севере штата, за Полярным кругом, летом солнце не заходит за горизонт неделями, а зимой не поднимается над ним. Эти явления полярного дня и полярной ночи хорошо знакомы жителям заполярных российских регионов.

Полярная ночь на Аляске длится дольше всего в городе Уткиагвик (бывший Барроу) — самом северном городе США. Здесь солнце уходит за горизонт примерно в середине ноября и возвращается только в конце января, и тьма стоит около 65 дней. Однако несмотря на это, полная темнота здесь бывает не всегда: несколько часов в сутки может сохраняться сумеречный свет.

Полярный день можно наблюдать в том же Уткиагвике с начала мая до начала августа. В это время солнце светит круглые сутки, и местные жители шутят, что в эти месяцы "все живут в режиме 24/7", потому что сложно понять, когда пора спать.

Сами они давно научились приспосабливаться, используя плотные шторы летом, светотерапию зимой и особый распорядок дня, а вот для людей, не привыкших к таким циклам, это действительно может стать испытанием: полярная ночь способна вызывать усталость и даже депрессию, а полярный день — проблемы со сном.

Плотность населения

Плотность населения Аляски — одна из самых низких в мире. В среднем здесь проживает около 0,5 человека на кв. км. Для сравнения, в России этот показатель — около 8,5, а в среднем по США — 38.

Такое разреженное расселение объясняется климатом, удаленностью и труднодоступностью многих районов. Огромные территории штата остаются практически нетронутыми человеком, и в некоторые места можно попасть только на самолете, вертолете или снегоходе. Есть и собачьи упряжки: они до сих пор доставляют почту и товары, особенно зимой, когда дороги становятся непроходимыми. А гонка на собачьих упряжках Iditarod — одно из важнейших спортивных событий штата.

Крупные поселения Аляски сосредоточены в основном вдоль побережья и в центральных районах. В северной и горной части есть крошечные труднодоступные деревни, где живет всего несколько десятков человек.

Животный и растительный мир

Аляска — один из немногих регионов, где природа по-прежнему сохраняет свой первозданный облик. В водах у побережья встречаются киты, моржи, тюлени, косатки. По суше бродят: медведи — гризли, бурые и белые; встречаются стада оленей-карибу, лоси, росомахи. Белоголовый орлан, считающийся символом США, тоже имеет здесь обширные гнездовья.

В штате расположено восемь национальных парков, включая знаменитый Денали, а также десятки заповедников и охраняемых территорий. Благодаря им сохраняется уникальная флора и фауна, а туристы могут увидеть естественную природную среду.

Растительный мир Аляски достаточно разнообразен, несмотря на суровые северные условия. В южных районах можно встретить хвойные леса: еловые, сосновые, кедровые. В арктических тундрах растут мхи, лишайники и карликовые кустарники, которые приспособились к короткому лету и низким температурам.

Экономика и образ жизни

Экономика Аляски держится на нескольких ключевых отраслях: добыче нефти и газа, рыболовстве, туризме. Нефтяные месторождения на Северном склоне приносят основной доход в бюджет штата. Важное место занимает и традиционная добыча золота, уходящая корнями во времена золотой лихорадки конца XIX века. На Аляске нет налога на продажи и на доходы физических лиц, что выгодно отличает ее от большинства штатов США.

Рыболовство для Аляски скорее образ жизни и часть культуры, чем отрасль экономики. Для местных жителей свежепойманная рыба и морепродукты — лосось, треска, палтус и крабы являются основой привычного рациона.

Туризм приносит штату все больше доходов: сюда приезжают ради наблюдения за северным сиянием, круизов по заливам с айсбергами, экстремальных походов и горнолыжного спорта.

Жизнь на Аляске приспособлена к резкой смене сезонов. Летом люди живут почти без сна, используя длинный световой день, а зимой, наоборот, больше времени проводят дома, отдыхая, занимаясь ремеслами, чтением и семейными делами.

Культура и традиции

Аляска остается домом для множества коренных народов: алеутов, инуитов, тлинкитов и других. Каждый из них сохранил свои языки, традиции, ремесла и легенды. В деревнях можно увидеть резные тотемные столбы, изделия из меха и кости, национальные костюмы.

Местная кухня отражает суровые условия: здесь много рыбы, мяса оленя и лося, морепродуктов. Популярны супы и рагу, в которых продукты долго томятся, сохраняя вкус и питательность.

Праздники здесь часто связаны с природой: начало лососевой путины, первый снег, время полярного дня. Гонка на собачьих упряжках Iditarod проходит в марте и собирает участников со всего мира.

Туризм и путешествия

Аляска притягивает любителей приключений. Самое подходящее время для поездки на Аляску зависит от целей:

для наблюдения за северным сиянием лучше ехать с конца сентября по март;

для круизов и активного туризма — с июня по август;

для горнолыжного отдыха — с ноября по апрель.

На Аляске находится гора Денали (ранее Мак-Кинли) — самая высокая точка Северной Америки высотой 6190 м. Расстояния здесь огромны, а погода может меняться внезапно, поэтому планировать поездку нужно заранее и с запасом времени.

Необычные факты про Аляску

13-летний мальчик придумал флаг Аляски. В 1927 году школьник Бенни Бенсон из маленького городка Сьюард выиграл конкурс на создание флага для территории Аляска (тогда она не была штатом США). Ему было всего 13 лет. На синем фоне он изобразил Большую Медведицу и Полярную звезду — символы северного неба. Синий цвет обозначал небо, море и горы, а Полярная звезда символизировала будущее Аляски как штата. Этот флаг остается официальным и сегодня.

Кот-мэр. В городке Талкитна (около 1 тыс. жителей) с 1997 года почетным мэром был кот по имени Стаббс. Местные жители выдвинули его "кандидатуру" в шутку, недовольные реальными политиками, и он продержался на посту 20 лет, до самой смерти в 2017 году. Стаббс стал местной достопримечательностью и привлекал туристов.

Поезд можно остановить белым платком. На одном из маршрутов железных дорог Аляски до сих пор действует уникальное правило: пассажиры могут остановить поезд, состоящий всего из трех вагонов с локомотивом, в любом месте, просто помахав белым платком или рукой с белым предметом. Это сделано специально для жителей отдаленных районов, с которыми нет других путей сообщения.

Нельзя поить лося алкоголем и выбрасывать его из самолета. В законах штата есть довольно экзотические пункты. Так, запрещено поить лося спиртными напитками (закон появился после реального инцидента, когда лось подшофе начал вести себя агрессивно). И запрещено выбрасывать лося из самолета. Запрет возник как формальное уточнение к закону о защите животных, но, по слухам, не на ровном месте, а в результате предложения сбросить лося с парашютом на авиафестивале в середине XX века. Идея так и осталась шуткой, но формулировка прижилась и теперь является одной из самых цитируемых "странных законов" Америки.

Огромные овощи. Из-за полярного дня в летние месяцы на Аляске вырастают гигантские овощи. Капуста может набрать больше 40 кг, а кабачки стать длиной почти в два метра. Их часто показывают на ярмарках.

Реки, которые текут назад. Во время сильных приливов в некоторых реках южного побережья вода начинает течь в обратном направлении. Это природное явление связано с огромной силой приливных волн в заливе Кука.

Аляска соединяет в себе суровую красоту Арктики, богатое культурное наследие и дух авантюризма. Здесь можно увидеть и полярную ночь, и полярный день, пройтись по следам золотоискателей, познакомиться с культурой коренных народов и почувствовать себя частью дикого, но удивительно притягательного мира.