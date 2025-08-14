Положение Владимира Зеленского ухудшилось из-за скандала с давлением на антикоррупционные институты Украины и активного продвижения ВС РФ

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. США при выборе момента для проведения саммита с Россией воспользовались слабостью положения Владимира Зеленского из-за спровоцированного им скандала с давлением на антикоррупционные институты Украины и активного продвижения ВС РФ. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего европейского дипломата в Киеве, политолога Балажа Ярабика.

"Это момент максимального давления. Мое предположение заключается в том, что американцы в курсе того, что это момент слабости для Зеленского, и используют его тогда, когда им это больше всего необходимо", - высказал мнение Ярабик.

Предстоящую на Аляске встречу президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа Financial Times называет "самым большим дипломатическим вызовом [для] Зеленского за шесть лет пребывания в должности", обращая внимание на то, что в Анкоридж его не пригласили.

"Ему [Зеленскому] придется принять это в то время, когда его позиции внутри страны серьезно пошатнулись, а сильно растянутые оборонительные линии Украины с трудом сдерживают прорыв российских войск, который может перерасти в катастрофическое наступление", - говорится в статье.

О ситуации с НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером парламента, а затем и самим Зеленским и вступил в силу на следующий день.