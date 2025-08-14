Сийярто: ЕС и Украина добиваются смены правительства в Венгрии

По мнению главы местного МИД, европейские лидеры "бесстыдно, открыто и беспринципно" пытаются указывать венгерскому народу, кого надо поддержать на следующих выборах

БУДАПЕШТ, 14 августа. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза, как и нынешнее руководство Украины, добиваются смены правительства в Венгрии и открыто поддерживают политическую оппозицию в стране, надеясь на ее победу на парламентских выборах в 2026 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России о том, что Брюссель и Киев стремятся отстранить от власти премьер-министра Виктора Орбана.

Лидеры ЕС заинтересованы в том, чтобы в Венгрии появилось "правительство, которое будет обслуживать их интересы, не станет критиковать устремления Брюсселя и будет способствовать его имперскому строительству", сказал глава МИД, выступая в программе "Час борцов" на YouTube.

Он отметил, что заодно с Брюсселем действует и Киев.

"Сегодня одним из важнейших направлений украинской внешней политики является победа [оппозиционной] партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Основные усилия Киева направлены, в частности, на то, чтобы Виктор Орбан не остался на посту премьер-министра Венгрии", - пояснил Сийярто.

По его словам, в Киеве рассчитывают, что если к власти в Венгрии придет послушное Брюсселю марионеточное правительство, то оно немедленно согласится на прием Украины в ЕС и оказание ей военной помощи, в том числе поставки вооружений. Правительство Орбана не дает это сделать, и "Киев пытается убрать его с дороги", добавил министр.

По мнению Сийярто, европейские лидеры "бесстыдно, открыто и беспринципно" пытаются указывать венгерскому народу, кого надо поддержать на следующих выборах.

"Но они поставили не на ту лошадь, потому что в Венгрии это не сработает", - уверен глава МИД.

Усилия Брюсселя

Ранее правительство Венгрии неоднократно сообщало о стремлении руководства ЕС привести к власти в стране лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, который пользуется покровительством лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Будапешт отмечал, что Брюссель намерен оказывать финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды и НПО, как это делали США при администрации Джо Байдена.

В сообщении пресс-бюро СВР, распространенном 13 августа, также говорится, что "Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии", поскольку пребывает "в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по России и Украине". По сведениям службы, "на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы". Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия, уточнило пресс-бюро СВР.