Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет понять, возможно ли достичь мира на Украине

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что для достижения мира на Украине необходимо обсудить гарантии безопасности и обмен территориями. Об этом на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Для достижения мира [на Украине], я думаю, все мы признаем это, необходимо будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Нужно будет провести разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они ведут борьбу", - сказал он.

"Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент [Трамп], он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней [стадии] понять, возможен мир или нет", - отметил Рубио во время встречи с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано.