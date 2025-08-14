14 августа, 17:10,
обновлено 14 августа, 17:28
Рубио: Трамп надеется на прекращение огня на Украине для переговоров о мире

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Госсекретарь США также выразил мнение, что Дональд Трамп лишь унаследовал конфликт на Украине от своего предшественника в Белом доме Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассчитывает на достижение договоренности о прекращении огня на Украине, которая, по мнению Вашингтона, необходима для ведения переговоров о мире. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, который находится с визитом в Вашингтоне.

"Думаю, надежда президента [Трампа] заключается в том, чтобы добиться остановки боевых действий, чтобы могли происходить эти разговоры (переговоры о мире - прим. ТАСС)", - сказал шеф американской дипломатии. С его точки зрения, "речь идет о сугубо технических моментах, на согласование которых требуется какое-то время". "Для того чтобы было мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо согласие со стороны Украины и России", - полагает Рубио.

Он также выразил мнение, что Трамп лишь унаследовал конфликт на Украине от своего предшественника в Белом доме Джо Байдена. Трамп "пытается сделать все возможное", чтобы положить конец этому конфликту, утверждал глава внешнеполитического ведомства США. 

