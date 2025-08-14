По словам президента США, если встреча не закончится ничем хорошим, он проведет пресс-конференцию и уедет в Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита на Аляске.

"Я проведу пресс-конференцию, не знаю, будет ли она совместной. Мы этого даже не обсуждали. Я считаю, что было бы хорошо провести совместную [пресс-конференцию], а затем - раздельные. Поэтому что-то такое произойдет. Или, если встреча не закончится ничем хорошим, я просто проведу пресс-конференцию и уеду, направлюсь обратно в Вашингтон", - заявил американский лидер в интервью радиостанции Fox News Radio.