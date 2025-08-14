Есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха, указал президент США

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность успеха предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в 75%. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции Fox News Radio.

Ведущий попросил Трампа оценить шансы на то, что по итогам переговоров с Путиным он придет к выводу, что встреча того не стоила. Трамп заявил, что вероятность такого сценария составляет 25%. "Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече. Но есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха", - заявил Трамп.