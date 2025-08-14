Bloomberg: выбор Аляски для саммита стал вызовом для Секретной службы США

По словам источников агентства, подготовку к саммиту можно сравнить с "полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Решение провести встречу лидеров России и США на Аляске стало непростым вызовом для американской Секретной службы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, подготовку к саммиту можно сравнить с "полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю". И хотя проведение встречи на американской территории позволяет Секретной службе перемещать все необходимые ресурсы без ограничений, географическое расположение Аляски "само по себе стало определенной проблемой". В Анкоридж необходимо было направить сотни агентов Секретной службы, обеспечить их средствами передвижения и жильем. Рынок аренды автомобилей в Анкоридже небольшой, поэтому агентам пришлось перебрасывать в город транспорт из других частей штата и даже страны.

Кроме того, одновременно с обеспечением безопасности на Аляске Секретная служба занимается подготовкой к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре, отмечает агентство.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году за $7,2 млн.

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.