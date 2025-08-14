Стратостат обеспечивает постоянный мониторинг и контроль с высоты около 20 км

АНКОРИДЖ, 14 августа. /ТАСС/. Специальный стратостат подняли в небо над заливом Аляска для мониторинга окружающего воздушного пространства. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Анкоридж", отвечающей за авиационный трафик над Аляской и прилегающих морских территориях.

"Стратостат работает на высоте около 20 км и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что о запуске подобного объекта диспетчеры заранее проинформировали всех пользователей воздушного пространства в данном районе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что программа встречи лидеров уже согласована. "Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон", - уточнил Ушаков.