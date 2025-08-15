На стыке Старого и Нового Света русские и англо-американцы сталкивались лицом к лицу. Вот что из этого выходило

В 1786 году Российская империя официально вступила в права владения Аляской. Тем самым она приобрела беспокойных соседей: коммерсанты, занятые торговлей мехом, китобои, мореплаватели в поисках открытий, иностранные военные, дипломатические агенты, а то и шпионы по пути в Азию прибывали на полуостров. Несмотря на периферийное положение, и на его землях точно так же творилась история.

Мистер Кук ждет сговорчивых индейцев

Первый из знаменитых иностранцев, оказавшийся у берегов Аляски, вполне мог сойти за шпиона. Капитан Джеймс Кук имел от британского адмиралтейства инструкции: не вступать ни в какие контакты с русскими, кроме случаев крайней необходимости. Корабли Его Величества (Resolution и Discovery) шли берегом Северной Америки, собирая сведения о туземном населении. В задачу Кука входило разобраться, насколько далеко на Аляске смогла продвинуться российская колонизация.

Чем севернее забирал Кук, тем русские делались ближе, и мореплаватель готовился. На острове Чугач он оставил запись, что местные жители не выказывают страха перед мушкетами, а следовательно, никогда не встречали европейцев. Зато в их быт прочно вошли фарфоровые бусины китайского производства, торговлю которыми контролировала Россия. На соседних островах англичан прямо приняли за русских. Куку преподнесли российскую грамоту, но в кириллических буквах никто из экипажа не разбирался. Кук тем не менее упорно продолжал двигаться на север еще дальше — и следовательно, к России.

Встреча с русскими лицом к лицу случилась в октябре 1778 года на острове Уналашка. Мореплаватель подошел к ней неготовым. Один из его кораблей пострадал от непогоды, поэтому в нарушение инструкций капитан вынужденно пришвартовался поблизости от российского укрепленного пункта. С российской стороны иностранца встретил торговец мехом Герасим Измайлов. "Саммит" Измайлова и Кука прошел успешно: стороны обменялись картами (у русских они оказались точнее) и договорились об услуге — купец взял на себя отправку корреспонденции Кука в Лондон (через Петропавловск-Камчатский и Санкт-Петербург). Проведя три недели с русскими, британец отбыл к югу — на Гавайи, хотя лучше бы этого не делал. Встреча с аборигенами в бухте Кеалакекуа в феврале 1779 года стала его последним приключением.

В Российской империи на экспедицию Кука отреагировали двояко. С одной стороны, нота трагизма в его судьбе вызывала сочувствие. А впрочем, Екатерина Великая заинтересовалась житейским опытом, приобретенным британцами. По ее приглашению помощник морехода Джозеф Биллингс поступил на русскую службу — и применение ему нашли на Аляске. С другой стороны, в Петербурге решили, что самое время спешить. Под впечатлением от британской попытки проникнуть на полуостров екатерининское правительство официально объявило его владением империи.

Достоинство свое не уронивший

Начиная с этого времени, встречи русских с англичанами и американцами на Аляске вошли в обыденность. Тон задавали торговцы мехом из Сибири и Русского Севера, которых называли "промышленниками" от слова "промысел". Один из них, предприниматель Григорий Шелихов, начинал свой бизнес еще на Камчатке, но всероссийскую известность приобрел на Алеутских островах. По его распоряжению в 1784 году было заложено поселение Кадьяк. В этот порт охотно заходили иностранцы, привозившие муку, соль, скупавшие мех. Шелихову такая торговля, однако, совершенно не нравилась.

От 1790-х сохранилась запись о приказе Шелихова потопить британцев, бросивших якорь, но сделать это тайно, так, чтобы вину можно было возложить на туземцев. Главный управляющий промысловым делом Александр Баранов наотрез отказался. В гавани Кадьяка пришвартовался корабль "Феникс" с капитаном Хью Муром на борту, и уже взялись за проведение неформального "саммита". В ответ на распоряжение Шелихова Баранов, его подчиненный, отвечал напрямик: "Выговор ваш обнаруживает беспредельную алчность корыстолюбия. Как вы надеяться можете, чтобы я нарушил священные права странноприимства и человечества?" Баранов и британский капитан просто выпили вместе — удар по коммерческим конкурентам не состоялся.

Впоследствии, уже поднявшись по ступеням служебной лестницы, Александр Баранов дослужился до правителя всей русской Аляски. В этом качестве он не мог не сознавать: обширный, но малонаселенный край в субарктической зоне не в силах прокормить себя сам. Трудности логистики диктовали настоятельную необходимость встреч с иностранцами. С другой же стороны, чтобы не впасть от них в зависимость, стоило продолжить экспансию вдоль Северной Америки. Нужны были люди, к счастью — энтузиасты продвижения империи за горизонт в XVIII веке не иссякли.

Любовь, мех, Калифорния

Сподвижник Баранова Иван Кусков вошел в историю как один из героев Русской Америки. Уже в 1796 году он принял у Баранова управление поселением в Кадьяке. Во времена Кускова русские колонии на Аляске активно наращивали торговые связи с американцами. На хорошем счету была Jacob Astor's Pacific Fur Company. За такие нужные поставки продовольствия с ней, правда, приходилось делиться мехами, отправлявшимися затем в Поднебесную. Это было типично для того времени. Как и в наши дни, торговлю на Тихом океане определял китайский потребительский спрос.

В 1803 году Кусков договорился с американцами о далеко идущем совместном предприятии — сделку скрепили с морским офицером по имени Джозеф О’Кейн. К слову сказать, у обоих должна была состояться предварительная встреча, и, вероятнее всего, на Аляске. Увы, подробности о ней неизвестны. Когда стороны ударили по рукам, американцы согласились предоставить корабли с экипажем, а русские — охотников на морского бобра, притом в дело взяли и автохтонов-алеутов.

Кусков проявил себя одаренным дипломатом. Воспользовавшись американской инвестицией, он сумел закрепиться на калифорнийском побережье (впрочем, принадлежавшем не США), где основал крепость Росс, и завел сельскохозяйственную плантацию с благородной целью — накормить Русскую Америку. Возражали испанцы — Калифорния относилась к их империи. Однако удача им не улыбалась: поражения Мадрида в войнах с Наполеоном лишили монархию престижа, заокеанские колонии откололись, а сама пиренейская империя стала сыпаться как карточный домик. В обстановке неопределенности русский форпост выжил.

В XXI веке образ Кускова, волевого морехода и гибкого дипломата, объединяет Россию и США. Наследники индейских племен видят в энтузиасте Русской Америки просвещенного администратора, выступавшего за взаимный учет интересов с коренным населением и в конце концов породнившегося с ним. Любопытный факт: в 2017 году Россию посетила делегация индейцев кашайя-помо, чья родина Калифорния. Наследников доколумбовой культуры, посетивших родной город Кускова, интересовало, были ли у первопроходца дети. Полная драматизма история расизма в США придает контраст образу Кускова: европейца, вступившего в брак с алеуткой ради совместной жизни в обществе, лишенном этнических предрассудков.

В XIX веке русские и американцы дважды договаривались по Аляске. Сначала, в 1854 году, речь шла о фиктивной сделке. На фоне Крымской войны Великобритания и Франция блокировали русскую торговлю на морях. Санкт-Петербург и Вашингтон задумывались об обходном маневре: на срок в несколько лет Аляска передавалась бы американцам с целью защитить русские поселения на полуострове от британских атак. Называлась конкретная сумма притворной сделки — 7 млн. К счастью, получать ее не пришлось — угроза оказалась эфемерной.

Тем не менее к продаже Аляски вернулись всего спустя несколько лет, и в 1867 году действительно уступили ее американцам. Некрупная сумма сделки (все те же 7 млн) предполагала, что составной частью соглашения будет не только денежный расчет, но и обеспечение долговременных добрососедских отношений между Россией и Америкой.

Игорь Гашков