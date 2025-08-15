Язык креолов и Аппер Рашн Лейк: о русском наследии Аляски

Аляска находилась под контролем Российской империи с конца XVIII века по 18 октября 1867 года. Русский период оказал сильное влияние на культуру, быт и язык местных жителей, его влияние ощущается в американском штате по сей день

Тысячи русских

Аляска — крупнейший, но при этом один из наименее населенных штатов США. Там проживает около 741 тыс. человек. К 1869 году, то есть спустя два года после продажи Аляски Соединенным Штатам Российской империей, на полуострове жили около 12 тыс. представителей коренных народов, принявших православие. Всего население Аляски на тот момент составляло около 50 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. русских. Часть населения была представлена креолами — людьми, родившимися от браков русских с местными жительницами.

Сегодня на Аляске, по последним данным, проживают порядка 6 тыс. русских — это 0,85% населения штата.

В кампусах Университета Аляски обучается больше российских студентов, чем в любом другом университете США.

У некоторых коренных жителей Аляски сохранились русские фамилии, которые их предки носили в период, когда эта территория входила в состав Российской империи.

Церкви, музеи, деревни

На Аляске много исторических русских зданий, главным образом православных церквей. В штате они действуют примерно в 80 населенных пунктах. В некоторых до сих пор используется старый православный календарь. Рождество местные православные празднуют в день, который в западных календарях отмечается как 7 января.

Одно из самых известных связанных с Россией зданий в штате — музей Александра Баранова, или Русско-американский магазин. Он появился между 1794 и 1808 годами в Павловской гавани (ныне — городе Кадьяк). Это старейшее задокументированное бревенчатое строение на западном побережье Северной Америки и одно из старейших построенных русскими зданий на Аляске. В 1962 году оно было объявлено национальным историческим памятником, а в 1966 году внесено в Национальный реестр исторических мест.

На сегодняшний день в нем расположен исторический музей, в котором представлены предметы быта русских поселенцев: наковальня, пилы, топоры, гвозди, котлы, подсвечники, предметы вооружения XIX века, русский флаг.

Другой музей находится в здании православной семинарии. Там представлены редкие иконы, различная церковная утварь, колокол, отлитый на Аляске в 1812 году, и предметы этнографического содержания, например старинная алеутская байдарка.

Русское наследие отразилось даже в топонимах Аляски. На ее карте можно найти населенные пункты Николаевск и Вознесенка, озеро Аппер Рашн (Upper Russian Lake), то есть Верхнее Русское, гору Врангеля, остров Купреянова и другие географические названия, отсылающие к российской истории этих территорий.

Православные и староверы

Одним из наиболее значительных источников русского влияния в штате остается Русская православная церковь. Местная епархия считает свою церковь старейшей в Северной Америке и даже содержит духовную семинарию на острове Кадьяк.

Одной из наиболее значимых фигур для распространения русских традиций на этой территории был Иннокентий Вениаминов (1797–1879) — уроженец Сибири, который в 1823 году добровольно отправился миссионером на Аляску. Он построил здесь церковь и школу и начал изучать языки коренных народов региона. С помощью вождя алеутов Вениаминов создал алфавит для алеутского языка, а затем использовал его для составления грамматик и перевода Евангелия от Матфея. В 1977 году Иннокентий был причислен к лику святых православной церковью в Америке.

Не менее известным был русский монах Герман Аляскинский. Он прибыл на Аляску в 1793 году в составе Кадьякской духовной миссии. Герман Аляскинский прославился своей деятельной защитой интересов и прав коренных жителей региона и почитается как небесный покровитель Аляски.

В аляскинском Николаевске, где сегодня проживают всего несколько сотен жителей, обосновались русские православные староверы, которые отвергают церковную реформу середины XVII века, проведенную патриархом Никоном. Многие из них переехали сюда в советские времена в связи с политическими изменениями.

Местные староверы до сих пор молятся на старославянском. Старшее поколение говорит по-русски, а молодое предпочитает английский. В небольшой сельской школе, основанной в 1960-х годах, русский язык изучают около сотни учеников.

Аляскинско-русский диалект

В различных общинах десятилетиями сохранялся местный диалект, произошедший от русского языка, смешанного с языками коренных народов. К концу XVIII века аляскинский русский стал родным языком людей смешанного русско-индейского происхождения, проживающих в различных частях Аляски.

Аляскинский диалект был распространен на протяжении всего русского периода Аляски и долгое время после него. Несколько поколений потомков креолов сохраняли свою религиозную, культурную и языковую идентичность даже в условиях господства английского языка. Аляскинский русский язык стал важнейшей составляющей русского наследия наряду с православием.

Как отмечают исследователи, аляскинский русский не может считаться одним из сибирских диалектов русского языка и в целом не представляет собой отдельный русский диалект, поскольку его лексикон включает слова из нескольких русских диалектов со всей России. Его также не считают разновидностью русского языка, подобно тем, на которых говорят коренные сибирские народы.

Его часто называли "языком креолов", но некоторые исследователи предлагают оценивать его как региональный вариант русского языка.

К настоящему времени он практически исчез, но вблизи массивных ледников на юге полуострова Кенай русский язык преподается по сей день.

"Несмотря на то что сложный узел этнических проблем, складывавшихся в течение 126 лет, был разрублен в 1867 году актом продажи Россией русских территорий Америке, русское влияние оказалось столь сильным, что отголоски его наблюдаются на Аляске даже в наши дни", — писала в своей книге "Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски. Конец XVIII века — 1867 год" исследователь Светлана Федорова.

Лидия Мисник