У Запада нет ресурсов для достаточной поддержки Киева, а Россия добивается успехов на поле боя, констатировал профессор политологии Университета штата Род-Айленд

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 14 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Военные успехи России и неспособность Запада значительно нарастить поддержку Украины сделали поражение Киева неизбежным, именно этим обусловлена готовность Вашингтона к диалогу с Москвой об урегулировании конфликта. Такое мнение выразил профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро в комментарии ТАСС относительно предстоящей 15 августа встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Как констатировал эксперт, Москва еще в июне 2024 года "в полной мере ясно" дала понять, в чем заключаются ее требования к Киеву. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. "Так зачем встречаться сейчас? Что изменилось с июня 2024 года? Если говорить просто, недавние военные успехи России в сочетании с неспособностью Запада обеспечить Украине какие-либо шансы на победу сделали поражение Киева неизбежным", - подчеркнул Петро, который специализируется на вопросах, касающихся России и Украины.

"Это впечатление неизбежности усилилось из-за бескомпромиссной реакции стран БРИКС, которые проигнорировали угрозы Вашингтона ввести вторичные санкции (или пошлины) в отношении государств, продолжающих вести дела с Россией, - добавил политолог. - Советники Дональда Трампа, вероятно, объяснили ему, что в этой борьбе США, скорее всего, потеряют гораздо больше, чем выиграют от конфликта, не имеющего прямого отношения к американским национальным интересам".

"На поле боя неуклонное продвижение России создает риск того, что ослабленная оборона Украины рухнет, - считает Петро. - Поскольку у Запада нет военных, технологических или экономических ресурсов, не говоря уже о политической воле, чтобы изменить эту тенденцию в обозримом будущем, Трамп, скорее всего, и отправил своего доверенного посланника Стива Уиткоффа в Москву, чтобы выяснить, согласен ли все еще Путин на прекращение огня на условиях, предложенных им 14 июня 2024 года". "Похоже, что Путин готов рассмотреть такое предложение. Этого оказалось достаточным для проведения встречи", - считает эксперт.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. Он отметил, что программа встречи лидеров уже согласована. "Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон", - уточнил Ушаков.