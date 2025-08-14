Власти Анкориджа не получали запросов о выезде Путина и Трампа на природу

У делегаций России и США очень сжатый график, пояснил вице-президент некоммерческой ассоциации Visit Anchorage, которая фактически выполняет функции бюро по вопросам туризма в мэрии города Джек Бонни

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Запросов на организацию возможного краткосрочного выезда президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на природу на Аляске по итогам их саммита в Анкоридже местным властям не поступало. Об этом сообщил ТАСС Джек Бонни - вице-президент некоммерческой ассоциации Visit Anchorage, которая фактически выполняет функции бюро по вопросам туризма в мэрии Анкориджа.

"Мы всегда готовы помочь, чтобы люди хорошо провели время в Анкоридже, наслаждаясь местной природой. Но, насколько мне известно, с учетом очень сжатого графика этого [саммита], ни одна, ни другая делегация не обращалась к нам с вопросами об организации свободного времени [двух лидеров]", - сказал Бонни, отвечая на вопрос, предлагали ли местные власти организовать выезд президентов, к примеру, на рыбалку.

Представитель Visit Anchorage также отметил, что власти города не готовят какие-то сувениры и памятные подарки для Путина и Трампа. "Мне ни о чем таком не известно. И [плюс у президентов] сжатый график. Возможно, что-то прорабатывается намного выше моего уровня. Но мне лично ни о чем таком не известно", - заявил Бонни.

Он заверил, что для мэрии Анкориджа первый в истории российско-американский саммит на Аляске "попадает в ту же категорию, что и другие встречи, съезды и конференции", которые принимает город. "Какая информация вам нужна об этом месте? Что требуется в плане логистики? Как мы можем в максимальной степени создать условия, способствующие успешному проведению мероприятия?" - перечислил Бонни вопросы, которые власти Анкориджа задают организаторам российско-американской встречи в верхах. "Для нас это пока в основном касалось оказания помощи в поисках мест в гостиницах для задействованного [в организации саммита] вспомогательного персонала, для приехавших журналистов, в поисках автомашин для аренды", - добавил Бонни.

Как сообщил в четверг помощник президента России Юрий Ушаков, саммит начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, его откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".