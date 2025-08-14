Экс-посол Мэтлок: отказ Запада от попыток изоляции РФ пошел бы на пользу всем

Кроме того, отставной дипломат подчеркнул, что каждой стороне было бы выгодно завершение конфликта на Украине

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Отказ Запада от дальнейших попыток изоляции России и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем заинтересованным сторонам, в том числе США и их союзникам по НАТО. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок, комментируя планы проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Если на этой встрече будут очерчены реалистичные шаги к завершению боевых действий на Украине и прекращению попыток [коллективного Запада] изолировать Россию, то это пойдет на пользу всем, включая союзников Америки по НАТО", - убежден отставной дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что может с полным основанием заявлять о пользе встреч на высшем уровне, которые проводились и проводятся Москвой и Вашингтоном. "Поскольку мне довелось помогать с подготовкой большинства саммитов между США и СССР и принимать в них участие, могу свидетельствовать об их полезности. Они сыграли ключевую роль в завершении холодной войны на благо всех стран. Я, следовательно, приветствую предстоящую встречу президентов Трампа и Путина", - сказал Мэтлок.

Он возглавлял американскую дипломатическую миссию в Москве в 1987-1991 годах при президенте США Джордже Буше - старшем. В 1981-1983 годах Мэтлок был послом в Чехословакии, а в 1983-1986 годах - специальным помощником президента США Рональда Рейгана, старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по делам Европы и СССР.

В последние годы Мэтлок последовательно выступал за отказ Вашингтона от курса на конфронтацию с Россией, критиковал НАТО и политику расширения этого альянса, указывая, что тот превратился в наступательный. Он подчеркивал, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы Запад не продолжал попытки втаскивать Украину в НАТО, высказывался за переговоры Вашингтона с Москвой.