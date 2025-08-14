Выбор Аляски для проведения российско-американского саммита важен, так как это место соприкосновения границ государств, отметил отставной дипломат

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Разрыв между Россией и Соединенными Штатами не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Москвы. Такое мнение высказал ТАСС бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок, комментируя планы проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Отчужденность Соединенных Штатов и России друг от друга, развившаяся особенно за последнее десятилетие, не отвечает интересам ни одной, ни второй стороны", - убежден отставной дипломат.

Он также отметил символизм площадки, выбранной для проведения нынешнего российско-американского саммита. "Важно, что он состоится в том месте, где границы наших государств фактически соприкасаются, а не в Европе, где они далеки друг от друга", - полагает Мэтлок.

Он возглавлял американскую дипломатическую миссию в Москве в 1987-1991 годах при президенте США Джордже Буше - старшем. В 1981-1983 годах Мэтлок был послом в Чехословакии, а в 1983-1986 годах - специальным помощником президента США Рональда Рейгана, старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по делам Европы и СССР.

В последние годы Мэтлок последовательно выступал за отказ Вашингтона от курса на конфронтацию с Россией, критиковал НАТО и политику расширения этого альянса, указывая, что тот превратился в наступательный. Он подчеркивал, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы Запад не продолжал попытки втаскивать Украину в НАТО, высказывался за переговоры Вашингтона с Москвой.